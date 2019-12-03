12,3% населения Башкирии испытывают проблемы с питьевой водой

Сегодня, 19 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра ЖКХ РБ Борис Беляев доложил о том, как решается вопрос обеспечения жителей республики питьевой водой.

По словам главы ведомства, водохозяйственный комплекс Башкирии включает свыше 2000 водозаборов и 15000 км водопроводов. Средний износ систем водоснабжения достигает 69 тысяч рублей.

Помимо этого, сейчас строятся еще 12 объектов водоснабжения в таких селах, как Аскино, Красная Горка (Нуримановский район), Гафурово и Старые Туймазы, а также в городе Белебее и других населенных пунктах.

Проектируются десять объектов водоснабжения, чтобы помочь решить данную проблему в селах Акъяр, Старые Казанчи, Мраково и городе Туймазы.

Республиканская адресная инвестиционная программа на тему водоснабжения в 2019 году имеет финансирование в размере 523 млн рублей и по этому показателю втрое превышает прошлогодний уровень.