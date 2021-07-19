Компания «Российские автомобильные дороги» ищет подрядчика на разработку проекта строительства участка трассы Казань — Екатеринбург в Башкирии от города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области, следует из данных на сайте госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 883,7 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета. Победитель аукциона может привлечь субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает «РБК-Уфа». Данный участок дороги проходит от Дюртюлей через Бураевский и Татышлинский районы Башкирии, город Чернушка и поселок Октябрьский в Пермской крае, Красноуфимский и Ачитский городские округа в Свердловской области. Протяженность этого участка составляет 274 километра, на нём будет четыре полосы движения. Согласно описанию лота, на дороге сделают шесть транспортных развязок. Победителя торгов объявят 20 августа. Проект должен быть завершен к 1 декабря 2021 года.

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