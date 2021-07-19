Башкирия стала лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Башкирия поднялась с седьмого на первое место в рейтинге российских субъектов по реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда» по итогам второго квартала 2021 года. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях.

В рамках программы предприятия учатся, как с помощью управленческих и организационных мероприятий повысить производительность труда и оптимизировать все процессы. Центр компетенций Башкирии признан лучшим среди 45 регионов страны. В рейтинге учитывается удовлетворенность предприятий от реализации проектов по внедрению и развитию инструментов бережливого производства. — Мы уже оптимизировали 51 производственный поток, где рост производительности труда составил от 5 до 30%, обучили lean-инструментам свыше 1,4 тыс. сотрудников, — отметил руководитель региона. Всего в проекте участвуют 113 предприятий республики.

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