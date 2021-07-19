Башкирия стала лидером по реализации нацпроекта «Производительность труда»

В рамках программы предприятия учатся, как с помощью управленческих и организационных мероприятий повысить производительность труда и оптимизировать все процессы.
Центр компетенций Башкирии признан лучшим среди 45 регионов страны. В рейтинге учитывается удовлетворенность предприятий от реализации проектов по внедрению и развитию инструментов бережливого производства.
— Мы уже оптимизировали 51 производственный поток, где рост производительности труда составил от 5 до 30%, обучили lean-инструментам свыше 1,4 тыс. сотрудников, — отметил руководитель региона.
Всего в проекте участвуют 113 предприятий республики.