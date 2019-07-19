Врио главы Башкирии задался вопросом, как вернуть вахтовиков домой
Опрос на эту тему, который запустил в соцсетях Радий Хабиров, вызвал бурное обсуждение.
Накануне, 18 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров запустил на своей странице в соцсетях опрос на весьма актуальную тему, касающуюся многих семей. Речь идет о вахтовиках.
Радий Хабиров заявил, что его порадовала ситуация в Нефтекамске, где люди стали отказываться от работы вахтовым способом и выбирать трудоустройство на местном предприятии «НефАЗ».
— Возвращаются они, поскольку намытарились на чужбине, а тут — приличная зарплата, спокойнее дома на большом предприятии, которое дает социальные гарантии и уверенность, — считает Радий Хабиров.
По его словам, власти решили проанализировать этот вопрос. Для более полной картины он попросил аудиторию помочь с аргументацией и посоветовать, какие меры следует принять для возвращения вахтовиков в Башкирию.
Этот пост вызвал серьезный резонанс и взбудоражил аудиторию. Обсуждение набирает обороты. В числе главных причин жители республики назвали комфортные условия труда и достойную заработную плату.
Ранее, напомним, Медиакорсеть рассказывала подробно о судьбах вахтовиков из Башкирии, которые «поднимают Север», а также женщин, которые вынуждены из-за отсутствия работы на Родине также работать на Севере.