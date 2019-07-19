Врио главы Башкирии задался вопросом, как вернуть вахтовиков домой

Накануне, 18 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров запустил на своей странице в соцсетях опрос на весьма актуальную тему, касающуюся многих семей. Речь идет о вахтовиках.

Радий Хабиров заявил, что его порадовала ситуация в Нефтекамске, где люди стали отказываться от работы вахтовым способом и выбирать трудоустройство на местном предприятии «НефАЗ».

— Возвращаются они, поскольку намытарились на чужбине, а тут — приличная зарплата, спокойнее дома на большом предприятии, которое дает социальные гарантии и уверенность, — считает Радий Хабиров.

По его словам, власти решили проанализировать этот вопрос. Для более полной картины он попросил аудиторию помочь с аргументацией и посоветовать, какие меры следует принять для возвращения вахтовиков в Башкирию.

Этот пост вызвал серьезный резонанс и взбудоражил аудиторию. Обсуждение набирает обороты. В числе главных причин жители республики назвали комфортные условия труда и достойную заработную плату.