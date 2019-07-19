Вкладчики банка «Жилкредит» начнут получать выплаты не позднее начала августа

Сотрудники Агентства по страхованию вкладов рассказали, что старт выплат вкладчикам «Жилкредита» будет дан не позднее второго августа 2019 года. Банки-агенты отберут по итогам конкурса не позднее 25 июля. Об этом пишет RNS.

Клиенты «Жилкредита» могут рассчитывать на страховые выплаты в размере 100% суммы своих счетов в банке. При этом совокупный размер выплат будет не выше 1,4 миллиона рублей, сообщили в АСВ.

В Агентстве добавили, что сумма, которая не будет компенсирована вкладчикам по страховке, станет погашаться в ходе ликвидации «Жилкредита». Расчеты по валютным вкладам произведут по курсу Банка России на 19 июля текущего года.