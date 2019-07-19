В Башкирии рост производства электрооборудования обогнал производство нефтепродуктов
Эти данные выявил Башкортостанстат.
Накануне, 18 июля, Башкортостанстат опубликовал данные об индексе промышленного производства в Башкирии по итогам первого полугодия 2019 года, который обнаружил интересные тенденции.
Как оказалось, в общем и целом промышленное производство в регионе по итогам первого полугодия составило 4,4% к прошлогодним результатам. Максимальный рост показали обрабатывающие производства.
Например, производство электрооборудования выросло на 55,9%, на 52,1% увеличилось производство транспортных средств (не считая автотранспорта), обработка древесины также выросла на 44,3%, в плюсе на 40,6% оказалось производство компьютеров, электронных и оптических. При этом производство нефтепродуктов по сравнению с ситуацией в первом полугодии 2018 года дало рост поменьше — 18,4%.
Есть данные и о снижении производства: на 26,9% упали объемы при производстве, ремонте и монтаже машин и оборудования, на 13,4% - объемы металлических изделий, кожи и вещей из неё, на 11% - текстильное производство.