В Башкирии рост производства электрооборудования обогнал производство нефтепродуктов

Накануне, 18 июля, Башкортостанстат опубликовал данные об индексе промышленного производства в Башкирии по итогам первого полугодия 2019 года, который обнаружил интересные тенденции.

Как оказалось, в общем и целом промышленное производство в регионе по итогам первого полугодия составило 4,4% к прошлогодним результатам. Максимальный рост показали обрабатывающие производства.

Например, производство электрооборудования выросло на 55,9%, на 52,1% увеличилось производство транспортных средств (не считая автотранспорта), обработка древесины также выросла на 44,3%, в плюсе на 40,6% оказалось производство компьютеров, электронных и оптических. При этом производство нефтепродуктов по сравнению с ситуацией в первом полугодии 2018 года дало рост поменьше — 18,4%.