Госкомтранс РБ заключил контракты с тремя поставщиками на поставку 307 автобусов

Госкомтранс Башкирии вчера, 18 июля, заключил контракты с тремя поставщиками на поставку 307 автобусов для ГУП «Башавтотранс». Согласно информации базы данных «Спарк-Интерфакс», стоимость контрактов составляет 1 млрд рублей.

180 автобусов среднего класса поставит дилер из Твери ООО «Техинпром-экспресс». Ему досталось два контракта стоимостью 336 и 325 млн рублей. Уфимская компания «Южуралавто» поставит 42 городских автобусов среднего класса (сумма контракта – 153 млн рублей). ООО «Транстехсервис-33» из Набережных Челнов взялся за контракт на сумму 193,5 млн рублей и обязался продать госкомитету 85 автобусов малого класса.

По информации «Спарка», владельцы ООО «Техинком-экспресс» - Андрей Рогожин и Алексей Солодушенков. Компания занимается продажей разных видов транспорта, в числе которых автобусы групп ГАЗ и ЛиАЗ.

ООО «Южуралавто», принадлежит Артуру Шафикову (70%), Алексею Кислицыну (20%) и Александру Губкину (10%). Последние два года компания заключала контракты с минобразованием республики на поставку школьных автобусов. Общая стоимость контрактов тогда составила 600 млн рублей.

«Транстехсервис-33» находится в группе «Транстехсервис», которым владеет бизнесмен Вячеслав Зубарев.

Не проведенным остается тендер на поставку 35 городских автобусов большой вместимости. Сумма контракта – 286,2 млн рублей.