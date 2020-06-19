В Башкирии определились с поставщиком аппаратов ИВЛ

В офицальном сайте госзакупок появилась информация, что региональный Минздрав определился с поставщиком аппаратов искусственной вентиляции легких.

46,1 млн рублей — такая была начальная цена госконтракта, которая будет оплачена из республиканского бюджета за текущий год. В техзадании отмечается, что аппараты должны иметь более пятидесяти параметров, чтобы соответствовать цели.

Планируется, что аппараты будут доставлены в 29 медицинских учреждений республики, в том числе в шесть уфимских.

Всего было подано четыре заявки на участие в тендере. На сайте госзакупок сообщается, что победителем тендера стало ООО «Амега» из Уфы, снизившее начальную стоимость контракта до 44,2 млн рублей.

По данным системы СПАРК, ООО «Амега» специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукции. Зарегистрирована год назад с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Чистая прибыль за прошлый год составила 16,6 млн рублей при выручке 48,8 млн рублей. Балансовая стоимость имущества на конец периода составила 16,5 млн рублей.

Компания приняла участие в 40 закупках, общая сумма заключенных контрактов — 171,9 млн рублей. В том числе и госконтракт с региональным Минздравом на поставку ИВЛ на сумму в 29,9 млн рублей.