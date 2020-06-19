ТПП Башкирии стала главным оператором международного форума урбанистики в Уфе

Торгово-промышленная Палата республики Башкортостан главный оператор первого международного офлайн форума урбанистки после пандемии «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» который пройдет 30 июня в городе Уфа.

Здоровье и безопасность людей всегда были и остаются одной из главных задач выставочной индустрии республики Башкортостан. У нас существуют надежные стандарты в области охраны здоровья и техники безопасности, и мы можем усилить эти меры, - сказал Тимур Хакимов.

В период пандемии коронавируса Республика Башкортостан подтвердила статус одного из ведущих регионов России и лидерские позиции благодаря системному подходу к городскому и территориальному развитию. Власти республики в полной мере сохранили объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилили поддержку малого и среднего предпринимательства и местных производителей.

Форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» станет первым в России мероприятием международного масштаба по окончании пандемии коронавируса федерального уровня.

Он наиболее полно отразит достижения Башкортостана, представит опыт и экспертизу наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов всей России, а также передовые международные кейсы.