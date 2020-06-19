Стоимость барреля нефти Brent превысила 42 доллара

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По данным торгов лондонской биржи ICE, цена на августовские фьючерсы нефти Brent увеличилась на 1,3%. По состоянию на 6:00 по московскому времени, стоимость барреля нефти Brent составила 42,05 долларов.
Как сообщает газета “Известия”, к 6:30 цена Brent снизилась до 41,82 долларов за баррель (0,75%). Вместе с этим, стоимость нефти WTI увеличилась до 39,31 доллара за баррель (0,67%). По данным на 7:30 по московскому времени, баррель WTI оценивался в 39,30 долларов.
Ранее министр энергетики Александр Новак спрогнозировал восстановление рынка нефти к 2020 году или к середине 2021 года. Предположения он сделал с учетом выхода на среднее пятилетнее значение нефтяных коммерческих запасов.
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