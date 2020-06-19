Стоимость барреля нефти Brent превысила 42 доллара

Как сообщает газета “Известия”, к 6:30 цена Brent снизилась до 41,82 долларов за баррель (0,75%). Вместе с этим, стоимость нефти WTI увеличилась до 39,31 доллара за баррель (0,67%). По данным на 7:30 по московскому времени, баррель WTI оценивался в 39,30 долларов.