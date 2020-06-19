Новак дал прогноз по восстановлению мирового рынка нефти

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что стабилизация нефтяного рынка в мире может наступить уже к концу текущего года или же к середине 2021 года. Свой прогноз глава ведомства сделал с учетом выхода к среднему пятилетнему значению коммерческих запасов нефти в мире.
Как сообщает газета “Известия”, ранее страны ОПЕК+, которые не исполнили свои обязательства по сокращению добычи нефти в мае, подтвердили намерение в ближайшее время выйти на 100% показатели.
Ранее 17 июня Новак также сообщил, что в России ответственно подошли к договору о сокращении добычи нефти и сразу приступила к исполнению обязательств.
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