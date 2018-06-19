Совладелец «Индюшкина» остался должен фонду «Урал» 2 миллиарда

Суд признал за Дамиром Камиловым задолженность.
Совладелец банка «Уралкапиталбанк» (91,16% уставного капитала) и совладелец известного бренда «Индюшкин» (50% уставного капитала) Дамир Камилов в настоящее время проводит работу по оптимизации своей задолженности. В частности, речь идет о признании недействительными договоров, стороной которых является Камилов, и которые, по его мнению, ухудшили его финансовое состояние. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ-Башкортостан».
Одним из таких договоров является договор поручительства Дамира Камилова перед фондом «Урал» бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова. Сумма поручительства – 2 миллиарда рублей. Это обязательства Башкирской птицеводческой компании, по которым Камилов поручился перед «Уралом». Суд признал договор поручительства действующим, а долг, соответственно, актуальным.