Гонорар успеха: Адвокаты, имеющие миллионные контракты, есть и в Башкирии

Изучение информации по одному из громких арбитражных дел, о котором мы писали недавно, неожиданно преподнесло сюрприз. Выяснилось, что адвокатская фирма, осуществляющая защиту стороны, в чью пользу вынес решение суд, незадолго до вынесения решения суда заключила с подзащитными четыре договора на оказание юридических услуг на общую сумму 131 млн 800 тысяч рублей. Пройти мимо такого удивительного факта мы не смогли и решили более пристально изучить ситуацию.

Мы уже не раз рассказывали о затянувшемся споре между компаниями «Башкирэнерго» и «Башинформсвязь», которые никак не могут найти компромиссное решение по поводу платы за размещение линий связи на опорах линий электропередач (ЛЭП), принадлежащих «Башкирэнерго». Напомним, в мае 2016 года «Башкирэнерго» вдруг обнародовало непомерные и неоправданные расчетами тарифы для связистов на размещение линий связи на своих опорах ЛЭП до 145 рублей за одну опору в месяц. Если учесть, что опор в регионе около ста тысяч, в итоге получается непомерная сумма. Примечательно, что для других арендаторов стоимость использования одной опоры составляет от одного до семи рублей в год. Разница существенная и мало чем объяснимая.

Позицию «Башинформсвязи» поддержали региональное Управление Федеральной антимонопольной службы и Госкомитет РБ по тарифам. И тем не менее, несмотря на такую убедительную аргументацию, судьи Арбитражных судов и в Башкирии, и на уровне Уральского федерального округа принимают решение в пользу энергетиков и постановляет взыскать с «Башинформсвязи» более 500 млн рублей. Для простых потребителей данное решение суда может обернуться ощутимым повышением платы за услуги связи, однако этот аргумент, похоже, в суде не учитывался вообще.

Осмелимся предположить, что немалая заслуга в победном финале судебного процесса принадлежит юристам, представлявшим интересы «Башкирэнерго» в суде. Как оказалось, речь идет о специалистах Финансово-экономической коллегии адвокатов, название которой, видимо, должно автоматически снимать вопросы по поводу уровня ее работы.

Изучение истории отношений ООО «Башкирэнерго» и Финансово-экономической коллегии адвокатов (ФЭКА), зарегистрированной 31 октября 2006 года, помогло установить, что они развиваются уже довольно продолжительное время, как минимум с 2011 года.

Дочернее предприятие «Башкирэнерго» - ООО «Башкирские Распределительные Электрические Сети» - регулярно привлекает специалистов ФЭКА для участия в судебных спорах. С 2011 года ФЭКА участвовала в 14 госзакупках, организованных башкирскими энергетиками, на общую сумму 161 млн рублей. По их результатам было заключено десять контрактов.

Так, в 2015 году было два контракта на общую сумму 21 659 770 рублей с ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана», а также два контракта на общую сумму 17 000 000 рублей с ООО «БашРТС» в 2015 и 2016 годах.

2016-й год оказался особенно результативным. 14 июня между ФЭКА и энергетиками был заключен контракт на сумму 3 440 000 рублей, 6 июля – два контракта на общую сумму 10 000 000 рублей, а 15 августа – два равных по сумме контракта на общую сумму 42 680 000 рублей. Примечательно, что во многих случаях ФЭКА выступала единственным поставщиком и, соответственно, участником госзакупки.

По некоторым закупкам, организованным ООО «Башкирэнерго» и дочерними предприятиями компании, победителем выступала глава ФЭКА – Диана Губайдуллина. Так случилось, к примеру, в апреле 2018 года с уже упоминавшимися в начале этой статьи четырьмя соглашениями, заключенными в дополнение к предыдущим договорам от 2011 года об оказании юридических услуг башкирским энергетикам. Все четыре контракта были заключены с единственным поставщиком – адвокатом ФЭКА Д.Д.Губайдуллиной на общую сумму 131 800 000 рублей.

Примечательно, что оформление этих контрактов состоялось как раз в период решающей стадии судебного спора энергетиков с «Башинформсвязью». Судя по итогам судебного разбирательства, адвокаты ФЭКА в данном случае свой «гонорар успеха» оправдали.

Справедливости ради нужно отметить, что Фортуна в судебных кабинетах им способствовала не всегда. Но и изменяла капризная богиня удачи юристам ненадолго.

Например, в 2011 году на ФЭКА подавало в суд ООО «Юмагузинское водохранилище», которое в 2007 году также подписывало договор с ФЭКА на оказание юридических услуг с ориентировочной суммой вознаграждения 186 073 136 рублей. Одной из ключевых задач, которую поставил клиент перед юристами ФЭКА, стал возврат НДС, уплаченного в ходе строительства плотины, что могло послужить одной из мер по выводу предприятия из кризиса. Однако достичь необходимого результата юристам ФЭКА не удалось, налоговая проверка установила необоснованное возмещение бюджетом НДС. После такого фиаско ООО «Юмагузинское водохранилище», вполне логично посчитавшее, что представители ФЭКА не выполнили условия договора, подало на юристов в суд с требованием взыскать с них 145 346 130 рублей. Однако судья представителей водохранилища не поддержал.

Похожие претензии через суд предъявляло в адрес ФЭКА в 2014 году и ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод». Данное дело Финансово-экономическая коллегия также выиграла.

Что же за уникальные специалисты работают в Финансово-экономической коллегии адвокатов? Достаточно знать, что ее председателем является 32-летний юрист Диана Губайдуллина, обладающая двумя высшими образованиями – юридическим, экономическим и психологическим, два из которых были получены заочно.

Помимо Финансово-экономической коллегии адвокатов, Диана Губайдуллина также является соучредителем Уральской коллегии адвокатов Республики Башкортостан и рекламной компании - ООО «Виртуоз».

Диана Даилевна является дочерью Даиля Губайдуллина, успевшего за свою карьеру потрудиться на таких должностях, как заместитель министра земельных и имущественных отношений РБ, начальник Управления по налоговым преступлениям МВД по РБ, начальник Управления по противодействию незаконному обороту наркотиков МВД РБ, начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД по РБ. Столь активная трудовая деятельность, безусловно, помогла Даилю Губайдуллину обрести немало полезных связей как в правоохранительных органах, так и в органах власти, которые он наверняка передал по наследству и дочери. Сейчас бывший чиновник и правоохранитель, согласно открытым данным, ведет не менее разностороннюю и насыщенную жизнь, являясь, директором и соучредителем ООО «Агентство финансовой и правовой безопасности», ООО ЧОП «ДАН», ООО ЧОП «Восход-плюс», ООО «ГорФинЦентр».

Считаем нужным уточнить, что мы ни в коем случае ни на что не намекаем, а просто излагаем показавшиеся нам любопытными факты, почерпнутые из открытых источников.

Тем временем судебные разбирательства между ООО «Башкирэнерго» и ПАО «Башинформсвязь» продолжаются. Напомним, что практически сразу после рассмотрения предыдущего иска «Башкирэнерго» к «Башинформсвязи» на сумму около полумиллиарда рублей в Арбитражном суде Башкирии был принят к рассмотрению новый иск энергетиков о взыскании с «Башинформсвязи» 169 374 278 рублей в качестве «неосновательного обогащения» за счет размещения линий связи на опорах ЛЭП.

Если учесть, что совсем недавно, 7 июня, были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путину правительству, касающиеся «введения государственного регулирования платы, взимаемой хозяйствующими субъектами за предоставление в аренду операторам связи опор линий электропередачи для обеспечения связи, в целях недопущения использования такими субъектами своего монопольного положения», становится еще более интересно. Возникает вопрос: по силам ли будет могущественным юристам ФЭКА тягаться с главой государства?