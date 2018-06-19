Глава Башкирии потребовал разработать систему обеспечения землей льготников

Сегодня, 19 июня, в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам обеспечения льготников земельными участками. В нём приняли участие члены правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, представители муниципалитетов.

Речь шла в основном об обеспечении земельными участками многодетных семей и семей, имеющих ребёнка-инвалида, молодых семей, а также бюджетников и другие категории граждан, состоящих на учёте на улучшение жилищных условий.

По официальным данным, с 2012 года предоставлено почти 52 тысячи участков. Но на очереди – ещё более 37 тысяч семей. Рустэм Хамитов подчеркнул в начале разговора, что в приоритете находится проблема обеспечения земельными участками многодетных семей, которую нужно обязательно решить к следующему году. Такую задачу поставило правительство страны.

Всего в республике 51 480 многодетных семей, и почти 30 тысяч из них участки уже получили. Это второй результат среди регионов Приволжского федерального округа. Есть муниципальные образования, где земельными участками обеспечены все многодетные семьи. Это Бурзянский, Дуванский и Кигинский районы. Практически решён вопрос в Бакалинском, Белокатайском, Бижбулякском, Благовещенском, Бураевском, Кармаскалинском и Хайбуллинском районах. А вот остальные муниципалитеты явно отстают.

Есть города и районы, где дела совсем плохи. Среди них - Чишминский район, Уфа и Нефтекамск, где показатель предоставления земли многодетным семьям не достигает 20 процентов.

По словам Рустэма Хамитова, есть формально утверждённые дорожные карты по решению проблемы, но они зачастую не выполняются.

- Причин несколько, в том числе недостаточность финансирования для создания на земельных участках инженерной, социальной инфраструктуры. Кроме того, мы продолжаем видеть разногласия между городскими округами и муниципалитетами. Земельные вопросы решаются сложно, тяжело, годами. Зачастую затяжка происходит ещё и потому, что равнодушие присутствует на всех уровнях. А нам надо помогать людям, - отметил глава Башкирии.

Рустэм Хамитов считает, что проблему надо решать комплексно, на системной основе.

- Сегодня есть опыт взаимодействия органов исполнительной власти и местного самоуправления при формировании земельных участков для льготных категорий граждан. Есть практика предоставления трансфертов из бюджета республики бюджетам муниципальных образований при софинансировании на местах. Эту работу, безусловно, надо продолжать, - сказал он и предложил изучить опыт субъектов РФ, где данный вопрос решается наиболее удачно.

- Позитивные варианты решения есть, в том числе через предоставление социальных выплат на приобретение жилья там, где невозможно предоставить земельные участки. В отдельных субъектах действуют государственные программы по формированию земельных участков для многодетных семей. Есть программы по обеспечению таких участков инженерной и дорожной инфраструктурой. Конечно, весь этот опыт надо использовать и взяться за этот вопрос по-настоящему, - подчеркнул глава региона.