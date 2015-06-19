В Уфе мужчину сначала раздавила иномарка, а потом переехал автобус

Оказался раздавлен сразу двумя транспортными средствами пока неизвестный мужчина в микрорайоне Инорс Калининского района столицы Башкирии – он перебегал дорогу перед близко идущими машинами. Трагедия случилась 19 июня около двух часов ночи на улице Сельской Богородской напротив остановки "Университет имени Шолохова". Сначала на уфимца, которому было около 50 лет, наехал 33-летний водитель «Шевроле Авео», а потом несчастный оказался под колесами автобуса марки «ПАЗ». Человек скончался на месте происшествия.