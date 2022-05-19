Нефть и доблесть: 90 лет назад в Башкирии нашли «черное золото»

История башкирской «нефтянки» — это не только яркая летопись экономического развития, это еще и пример самоотверженного труда Родине. Он был не раз подтвержден на практике — сначала тем, как в 30-е годы ХХ века в труднейших условиях добывалась нефть из первых скважин, как строились нефтеперерабатывающие предприятия, а потом в годы Великой Отечественной войны — когда страна оказалась отрезана от Баку и Кавказа, и башкирская нефть, по сути, обеспечила фронт топливом. Именно тогда Башкирию назвали «Вторым Баку».