Нефть и доблесть: 90 лет назад в Башкирии нашли «черное золото»

Праздничный май 2022 года в этом году связан не только с привычными всероссийскими большими датами — также в этом году в мае исполнилось 90 лет башкирской нефти. Начало промышленной добычи «черного золота» в регионе стало поворотным моментом в истории как Башкирии, так и России в целом.
В эти дни праздничные мероприятия проходят в разных районах и городах республики, где «Башнефть» ведет разведку и добычу нефти, благодаря которой работают заводы, движутся комбайны и автомобили, производится множество товаров народного потребления. Сегодня «Башнефть», помимо Башкирии, ведет работу в Оренбургской области, Татарстане, Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах.
Представить нынешнюю жизнь без нефти и производных от нее материалов уже нереально — не зря же ее часто сравнивают с кровеносной системой экономики.
Точно также невозможно представить и Башкирию без «Башнефти». До того момента, как 16 мая 1932 года из скважины № 702 возле поселка Ишимбаево взметнулся к небу первый фонтан нефти, Башкирия все-таки была другой — больше аграрной республикой с весьма средним экономическим потенциалом. Открытие первого нефтяного месторождения стало мощнейшим прорывом вперед к промышленному развитию, пополнению бюджета и экономической стабильности Башкирии.
— «Башнефть» — символ нашей республики, это гордость нашей республики. И это надежнейший партнер и опора Башкортостана. «Башнефть» — это не только нефтедобыча, но и нефтепереработка. Это крупнейший центр нефтепереработки по качеству и глубине нефтепереработки по выходу светлых нефтепродуктов мы занимаем лидирующие позиции в РФ», — сказал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.
История башкирской «нефтянки» — это не только яркая летопись экономического развития, это еще и пример самоотверженного труда Родине. Он был не раз подтвержден на практике — сначала тем, как в 30-е годы ХХ века в труднейших условиях добывалась нефть из первых скважин, как строились нефтеперерабатывающие предприятия, а потом в годы Великой Отечественной войны — когда страна оказалась отрезана от Баку и Кавказа, и башкирская нефть, по сути, обеспечила фронт топливом. Именно тогда Башкирию назвали «Вторым Баку».
Открытие «жемчужины башкирской нефти» — Кинзебулатовского месторождения в Ишимбайском районе и уникальной девонской нефти в Туймазинском районе стало еще одним важнейшим вкладом башкирских нефтяников в Победу страны над фашистской Германией. Каждый третий советский танк, каждый пятый самолет в те напряженные годы заправлялись топливом, изготовленным из башкирской нефти.
После войны от нефтяников потребовалось не меньше героизма, чтобы расширять добычу и развивать нефтепереработку, осваивать новейшие технологии производства топлива и другие направления.
В эти дни во всех предприятиях «Башнефти» чествуют ветеранов, которые на своих плечах вынесли тяготы становления отрасли, а они сами охотно делятся богатым опытом с молодежью.
— Для меня 90-летие Башкирской нефти — это время подведения итогов, чествование нефтяников, которые своим трудом внесли значительный вклад в историю республики и тех, кто продолжает славные трудовые традиции сегодня. Это праздничный настрой от сопричастности к успехам и развитию Компании «Башнефть», — рассказывает председатель Совета ветеранов «Башнефти» Николай Волочков, трудовой стаж которого в отрасли составляет 36 лет.
Нынешние работники «Башнефти» продолжают славное дело героев-нефтяников. Благодаря модернизации единого нефтеперерабатывающего комплекса, включающего три производственные площадки — «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», компания уверенно сохраняет передовые позиции в отрасли по таким важнейшим показателям, как глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов: в 2021 году 85,3% и 64,9% соответственно. Важно отметить, что производственные показатели продолжают расти: объем переработки НПЗ «Башнефти» в 2021 году составил 16,1 млн тонн, что выше на 3,9% показателя 2020 года.
Также в составе компании активно развивается нефтехимическое направление, представленное заводом «Уфаоргсинтез» и двумя газоперерабатывающими предприятиями: «Шкаповское ГПП» и «Туймазинское ГПП».
При этом представители «Башнефти» помнят, как следует заботиться об охране окружающей среды — ежегодно снижают нагрузку на атмосферу, занимаются безопасной утилизацией промышленных отходов, рекультивацией земель, высаживают деревья и выпускают в водоемы ценные породы рыб.
За последние пять лет в Башкирии появилось немало образовательных, медицинских и спортивных учреждений, построенных и реконструируемых при поддержке «Башнефти», строятся также новые дорожные развязки и другие важные объекты.
Преемственность поколений ощущается в школьных классах и вузах, где обучаются ребята, мечтающие связать свою жизнь с нефтяной отраслью. Четыре «Роснефть-класса», несколько кафедр и магистерских специальностей по различным направлениям нефтегазовой сферы, попасть в которые мечтают многие школьники, говорят сами за себя.
Сегодня нефтяная отрасль — это не просто добыча и переработка нефти, это поистине передовая сфера экономики, в которой повсеместно внедрена цифровизация.
Благодаря непрекращающемуся курсу на модернизацию нефтеперерабатывающего комплекса компания сохраняет передовые позиции по глубине переработки и выходу светлых нефтепродуктов. Розничная сеть фирменных автозаправочных станций «Башнефти» хорошо узнаваема и успешно пользуется регулярным спросом в 15 регионах страны.
Именно благодаря такому инновационному подходу, самоотверженному труду работников и великому подвигу ветеранов-нефтяников, «Башнефть» под эгидой «Роснефти» сегодня уверенно чувствует себя в любых условиях и легко адаптируется к изменениям на рынках нефти и нефтепродуктов. А это значит, что компания по-прежнему будет главной опорой Башкирии на долгие годы.