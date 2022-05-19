Башстат: цена на сахар в Башкирии выросла за год почти на 70%

За год в Башкирии более, чем на 20% возрос сводный индекс потребительских цен на товары и услуги (один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике — прим. ред.). Данные следуют из статистики Башстата.