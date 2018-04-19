В марте темпы роста ВВП России упали до 0,7%

В составленном экспертами ведомства обзоре «Картина деловой активности. Апрель 2018 года» содержится информация о ВВП России за первый квартал 2018 года. Об этом пишет портал rns.online.

В январе прирост ВВП России в годовом выражении составил 1,4%. В феврале этот показатель был равен — 1,3%, а марте — 0,7%. В целом за первые три месяца нынешнего года прирост ВВП составил 1,1%.

Снижение роста ВВП в прошлом месяце по сравнению с январем-февралем обусловлено спадом в темпах строительства. В марте спад динамики строительства показал -9,7%. В январе-феврале данный показатель находился на околонулевой отметке.