Долг жителей Башкирии за коммуналку превысил 2,5 миллиарда рублей

По ситуации на 1 апреля текущего года задолженность жителей Башкирии за коммунальные услуги уже превысила 2,5 млрд рублей. Об этом на круглом столе в редакции «Комсомольской правды» сообщил первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов.

- Данные на 1 апреля 2018 года такие: задолженность по коммунальным услугам составляет 2 млрд 513 млн рублей. В сравнении с 2017 годом это больше на 100 млн рублей. В частности, уфимцы задолжали более 1 млрд рублей, - уточнил Салават Хусаинов.