В Башкирии регоператор объяснил, откуда выросли долги за транспортировку ТКО

В теме мусорной реформы в последнее время стала часто появляться информация о долгах регоператоров перед своими партнерами.

Так, на последней оперативке в правительстве РБ министр ЖКХ РБ Борис Беляев назвал в числе наиболее крупных должников перед транспортными организациями за вывоз, обработку и захоронение ТКО двух регоператоров — МУП «Спецавтохозяйство» Уфы и компанию «Эко-сити».

Долг МУП «САХ» перед транспортниками превышает 3 млн 750 тысяч рублей, за предыдущую неделю он уменьшился на 500 тысяч. У компании «Эко-сити» сумма долга составляет 6,7 млн рублей, он вырос за предыдущую неделю на 200 тысяч рублей.

Мы попросили прояснить ситуацию руководство обоих регоператоров. Первыми дали свои разъяснения представители компании «Эко-сити».

— Тот рост кредиторской задолженности по услуге транспортирования и захоронения, который показывается, является незначительным, он в пределах допустимых значений, связан с периодами начислений и периодами закрытия работ по актам оказанных услуг, — пояснили в компании «Эко-сити». — На сегодня мы являемся единственным региональным оператором, имеющим самую обширную сеть подрядных организаций, выполняющих услуги по транспортированию.

В РО «Эко-сити» также рассказали о механизме данного сотрудничества.

— Мы изначально работали по модели сохранения муниципальных предприятий перевозчиков, не монополизируя рынок транспортирования. «Эко-сити» относится к категории регоператоров, которые сохраняют отношения с подрядными организациями на качественных доверительных отношениях, - подчеркнули в компании. - Кредиторская задолженность на данный момент не имеет критической массы для нашей организации. Изменения «плюс-минус» 200 тысяч рублей на фоне того годового и месячного оборота, который осуществляется нами при оказании услуг, мы не считаем критичными. Возникли они отчасти из-за несогласия с качеством предоставляемых услуг, соответственно, акты о выполнении работ мы не подписали сразу, отсюда взялась просрочка по их закрытию. Нужно также учесть, что по ряду работ мы закрываем сделки с перевозчикам чуть ниже тарифа. Так что к следующей оперативке вы увидите, что эта статистика изменится в положительную сторону и кредиторская задолженность будет ниже.

Представители МУП «Спецавтохозяйство» Уфы пока не предоставили свои разъяснения.