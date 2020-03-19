В Башкирии планируют производить покрытия для детских площадок

На «Инвестиционном совещании» приняли решение модернизировать «МашНефтеГазСервис». По словам замдиректора Ильшата Сафуанова, на предприятии планируют расширить ассортимент продукции.

В настоящий момент, отметил он, компания выпускает оборудование и металлоконструкции для промышленности. Планируется построить цех по переработке автомобильных шин. При этом резиновая крошка подходит для вторичного использования, например, производства безопасного покрытия детских площадок, дополнительно проинформировал он.