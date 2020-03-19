В Башкирии планируют производить покрытия для детских площадок
19 марта, 16:02ЭкономикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В правительстве Башкирии прошло совещание, посвященное новым производствам.
На «Инвестиционном совещании» приняли решение модернизировать «МашНефтеГазСервис». По словам замдиректора Ильшата Сафуанова, на предприятии планируют расширить ассортимент продукции.
В настоящий момент, отметил он, компания выпускает оборудование и металлоконструкции для промышленности. Планируется построить цех по переработке автомобильных шин. При этом резиновая крошка подходит для вторичного использования, например, производства безопасного покрытия детских площадок, дополнительно проинформировал он.
Объем инвестиций в настоящий момент оценивается в 230 млн рублей.
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