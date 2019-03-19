«Вплоть до увольнения»: В Уфе ужесточат наказания за финансовые нарушения

Сегодня, 19 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы состоялся серьезный разговор по поводу соблюдения бюджетной политики чиновниками мэрии и районных администраций. С подробным докладом на эту тему выступила заместитель главы администрации города Гульнара Валиева, которая начала свой доклад вполне оптимистично.

Итоги исполнения бюджета за 2018 год она охарактеризовала как вполне позитивные. Уфа стала первой по темпам наполнения бюджета и 10-й по объемам наполнения бюджета среди 13 крупных городов-миллионников страны.

Дальше Гульнара Валиева привела гораздо менее приятную информацию. Так, за прошлый год в Уфе выросла задолженность по налогам и весьма слабыми темпами ведется ликвидация долгов. В итоге 66% все недоимки по налогам по Башкирии касается именно столицы республики. По этому показателю Уфа оказалась в аутсайдерах и занимает самое последнее место среди всех городов Башкирии.

- Нам сообщили в минфине и налоговых органах, что если мы не решим эту проблему, то на помощь из бюджета республики можем не рассчитывать, - заявила Гульнара Валиева с трибуны мэрии. - Поэтому прошу усилить данную работу. Мы должны собрать хотя бы 1,5 млрд рублей недоимки из имеющихся 3 млрд. Тогда мы будем хотя бы в первой пятерке городов РБ.

- Вот все начальники управлений заходят ко мне и спрашивают деньги. А где их брать, если мы не занимаемся сбором налогов? Нужно в корне поменять отношение к этой работе! - поддержал тему глава города Ульфат Мустафин.

Следующей серьезной задачей, которую городские власти поставили перед своими чиновниками, является полнота включения торговых площадей в налогооблагаемую базу и актуализация перечня собственников. Как отметила Гульнара Валиева, "эту работу мы проваливаем конкретно". Слишком велика в городе доля земельных участков, которые не имеют адресов и, соответственно, по ним не уплачиваются налоги в городскую казну.

Представитель земельного комитета попробовал возразить, что причина данного явления кроется в том, что ранее земельные участки в Уфе раздавались не планомерно, а хаотично. Однако главу города эти пояснения не устроили, и он потребовал, чтобы глава горкомзема вместе с руководителем Главархитектуры подготовили подробные отчеты к следующей оперативке.

Больше всего негодования Ульфата Мустафина вызвала информация о том, какими низкими темпами идет освоение выделенных средств. По этой причине по итогам прошлого года казна Уфы вынуждена была вернуть в республиканский бюджет 140 млн рублей неосвоенных средств. А в этом году, несмотря на то, что мэрия впервые за много лет профинансировала на 800 млн рублей текущие программы и дополнительные обязательства уже в первом квартале нового года, освоение средств, по свежим данным, пока составляет меньше одного процента.

Серьезные претензии прозвучали в адрес юристов администрации, которые, как выяснилось, не информируют о поступающих к городским властям исках и, более того, порой не посещают судебные процессы. Гульнара Валиева сообщила, что подготовлен проект распоряжения о введении персональной ответственности сотрудников за подобные упущения. Такие отчеты теперь будут заслушиваться ежеквартально.

- Должно быть так - чтобы в электронной базе я нажал кнопку и увидел, какие суды сейчас идут и кто на них ходит, проигрывает или выигрывает, - потребовал от руководителя правового управления Ульфат Мустафин.

Просто из рук вон плохо, как оказалось, обстоят дела с оплатой контрактов. Объем кредиторской задолженности всех подразделений мэрии на сегодня составляет 900 млн рублей.

- Администрация города в этом году больше не возьмет на себя ответственность за несвоевременную оплату счетов. Средства в казне есть. Почему вы не присылаете заявки на оплату? - обратилась вице-мэр к аудитории. - Объяснения этому нет. Впредь все штрафы за такие нарушения будут оплачивать сами подразделения за счет внебюджетных ассигнований или самих виновных сотрудников.