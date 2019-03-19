В ГУП «Башагропродукт» введено наблюдение
Предприятие задолжало «Солид Банку» свыше 20 млн рублей.
Арбитражный суд Башкирии признал требования «Солид Банка» обоснованными и ввел в отношении ГУП «Башагропродукт» процедуру наблюдения.
В 2013 году «Башагропродукт» заключил с банком договор поручительства по кредитному договору входящего в структуру агрохолдинга ООО «Саламат» на 55 млн рублей. Компания, занимающаяся производством сырого молока, должна была погасить кредит до апреля 2018 года, однако свои обязательства в полной мере не исполнила. В 2016 году стороны договор расторгли. В 2017 году заключили мировое соглашение на 19,2 млн рублей, а затем «Башагропродукт» вновь заключил с «Солид Банком» договор поручительства уже по исполнению соглашения. Заемщики не смогли выплатить задолженность в размере 20,8 млн рублей (сумма с учетом процентов), в связи с чем кредитор подал на банкротство.
Временным управляющим «Башагропродукта» назначен член СРО ААУ Евросиб Александр Дьяченко. Суд рассмотрит результаты процедуры наблюдения 8 июля. Также 15 марта введено наблюдение в «Саламат» и еще в одном дочернем предприятии - «Мирас».
Учредителями «Башагропродукта», зарегистрированного в 1997 году, являются минсельхоз и минземимущество республики. Чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 14 тыс. рублей. Компании, входящие в «Башагропродукт», производят и реализуют сельскохозяйственную продукцию, занимаются разведением крупного рогатого скота, выращиванием зерновых и зернобобовых, масличных культур, производством молочной продукции, продуктов из мяса и мясных субпродуктов, оптовой и розничной торговлей продуктами питания.