В ГУП «Башагропродукт» введено наблюдение

В 2013 году «Башагропродукт» заключил с банком договор поручительства по кредитному договору входящего в структуру агрохолдинга ООО «Саламат» на 55 млн рублей. Компания, занимающаяся производством сырого молока, должна была погасить кредит до апреля 2018 года, однако свои обязательства в полной мере не исполнила. В 2016 году стороны договор расторгли. В 2017 году заключили мировое соглашение на 19,2 млн рублей, а затем «Башагропродукт» вновь заключил с «Солид Банком» договор поручительства уже по исполнению соглашения. Заемщики не смогли выплатить задолженность в размере 20,8 млн рублей (сумма с учетом процентов), в связи с чем кредитор подал на банкротство.