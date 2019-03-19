Сбербанк подал на банкротство УК «Башкирская зерновая компания»

Сбербанк 18 марта подал заявление о признании банкротом УК «Башкирская зерновая компания», входящей в Объединенную мясную группу (ОМГ), согласно сведениям, опубликованным «Спарк-Интерфакс». Сумма задолженности составляет 218,4 млн рублей, следует из материалов арбитражного суда Башкирии.

Ранее банк подавал на банкротство самой «Башкирской зерновой компании» и еще двух «дочек» ОМГ - «Башкирского бройлера» и «Раевского элеватора».

В январе Сбербанк направлял в арбитражный суд заявления о взыскании с ОМГ, «Башкирского бройлера», «Башкирской зерновой компании», УК «Башкирская зерновая компания», «Раевского элеватора» и «Хлебной базы №67» 612,46 млн рублей и обращении взыскания на заложенное имущество.

Помимо Сбербанка, претензии к ОМГ имеет Россельхозбанк. В феврале он подал два иска к группе предприятий на 24 млн и 88,2 млн рублей.

ООО «Башкирская зерновая компания» создана в 2006 году. Производит и реализует пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, подсолнечник, нут и яровой рапс. Арендует земли в Альшеевском и Ермекеевском районах. Выручка предприятия в 2017 году составила 409,36 млн рублей, чистая прибыль — 1,38 млн рублей.

УК «Башкирская зерновая компания» основана в 2012 году. Входит в холдинговую структуру «Объединенной мясной группы». Является основным арендатором земельных активов. Бенефициаром УК, по данным «Спарк-Интерфакс», является Ленар Нуриев.