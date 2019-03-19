Прекращено дело о банкротстве «Белорецкого металлургического комбината»

На банкротство комбината в январе подала московская управляющая компания «Форсаж», указав на наличие задолженности в размере 12,4 млн рублей. 15 февраля предприятие подало ходатайство о прекращении дела в связи с уплатой долга. Его поддержал кредитор, который 20 февраля отказался от своего заявления.