Прекращено дело о банкротстве «Белорецкого металлургического комбината»
Сегодня, 10:12ЭкономикаВлада ШипиловаФото: beloretsk.bashkortostan.ru
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Предприятие перечислило кредитору 12,4 млн рублей задолженности за поставку товара.
Арбитражный суд Башкирии 18 марта прекратил дело о банкротстве «Белорецкого металлургического комбината» (БМК), входящего в группу «Мечел», согласно сведениям, опубликованным «Спарк-Интерфакс».
На банкротство комбината в январе подала московская управляющая компания «Форсаж», указав на наличие задолженности в размере 12,4 млн рублей. 15 февраля предприятие подало ходатайство о прекращении дела в связи с уплатой долга. Его поддержал кредитор, который 20 февраля отказался от своего заявления.
В ноябре УК «Форсаж» взыскала с БМК 12,7 млн рублей задолженности и неустойку по договору поставки товара от марта 2018 года. Комбинат не оспаривал это решение.
УК «Форсаж» занимается обработкой отходов и лома цветных металлов.
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