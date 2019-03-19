Инвестор вложит 5 млрд рублей в аграрный индустриальный парк в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров распорядился принять предложение ООО «Центр агротехнологий» о создании в Чишминском районе республики индустриального парка сельскохозяйственной направленности, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Минпрому поручено заключить с инвестором соглашение о взаимодействии.

Индустриальный парк будет представлять собой обособленную территорию площадью 62 га, оснащенную элементами инженерной, транспортной, деловой, социальной инфраструктуры. Инвестор планирует вложить в проект около 5 млрд рублей.

На территории будущего парка расположен маслоэкстракционный завод мощностью 100 тонн семян в сутки. Якорным резидентом станет агрологистический центр, который наряду с приемкой и хранением сельхозпродукции будет осуществлять и ее первичную переработку, комплектацию товарных партий и оптовую торговлю. Ведутся переговоры о размещении крупного крахмального производства, центра по мониторингу и ремонту сельскохозяйственной техники.

В числе потенциальных резидентов также называют тепличные комплексы, предприятия по переработке овощей и молока, дилерские и сервисные центры сельхозтехники, выставочный комплекс для демонстрации сельскохозяйственных технологий, обучающий центр.