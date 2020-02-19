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В уфимском центре недвижимости ввели процедуру наблюдения
19 февраля, 15:25ЭкономикаНадежда Валитова
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Процедура наблюдения продлится до 28 мая.
Известно, что с заявлением о признании банкротом обратилась «Служба заказчика», требования которой к «Центру недвижимости» уже превысили 8 млн рублей.
В «Центре», тем временем, долг свой не отрицают, но признаются, что в настоящее время пока не в состоянии его погасить по неизвестным пока причинам.
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2019 году в отношении «Центра недвижимости Уфы» были возбуждены исполнительные производства на сумму более 1 млн руб. Финансовую отчетность компания не публикует с 2017 года.
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