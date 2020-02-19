В уфимском центре недвижимости ввели процедуру наблюдения

Известно, что с заявлением о признании банкротом обратилась «Служба заказчика», требования которой к «Центру недвижимости» уже превысили 8 млн рублей.

В «Центре», тем временем, долг свой не отрицают, но признаются, что в настоящее время пока не в состоянии его погасить по неизвестным пока причинам.