Руководству «Башкирского речного пароходства» предъявят преднамеренное банкротство
Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по этому поводу.
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что следком возбудил уголовное дело против бывших руководителей АО «Башкирское речное пароходство». Об этом сообщатся на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, бывшие руководители транспортной компании в 2016 и 2017 годах совершили ряд неправомерных сделок и прочих действий, результатом которых стал рост кредиторской задолженности и значительное снижение остаточной стоимости основных средств пароходства.
При этом никаких средств для спасения предприятия предпринято не было. Более того – прежнее руководство пароходства вместе с должностными лицами Минземимущества РБ только содействовали падению пароходства в финансовую пропасть.
В итоге Арбитражный суд РБ объявил АО «Башкирское речное пароходство» банкротом. По подсчетам экспертов, бюджет республики понес из-за этого ущерб в 120 млн рублей.
Напомним, ранее глава РБ Радий Хабиров пообещал помочь восстановить речную отрасль республики.