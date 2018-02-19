В Башкирии самые высокие зарплаты оказались у нефтяников

Башстат озвучил данные по среднемесячной зарплате работников предприятий региона.

Самую большую заработную плату в Башкирии – 74,55 тыс. руб. в месяц - получают те, кто производит кокс и нефтепродукты, следует из данных Башстата. По сравнению с 2016 годом их зарплата стала меньше на 2,5%.

На втором месте – 50,28 тыс. руб. в месяц те, кто занимается добычей полезных ископаемых. Их заработная плата по итогам года увеличилась на 6,3%.

На третьем месте – работники финансовой и страховой отраслей, уровень дохода которых составляет 44,88 тыс. руб. в месяц, что на 6,5% больше, чем в 2016 году.

Чуть меньше заработная плата – 43,49 тыс. руб. - у сотрудников компаний, которые заняты в производстве химических веществ и химических продуктов. Рост заработной платы в этой сфере за год составил 7,6%.

Пятое место занимают сотрудники предприятий, которые заняты производством транспортных средств и оборудования (42,83 тыс. руб.) и «профессиональной, научной и технической деятельности» (42,5 тыс. руб.). Рост заработной платы составил 14,9% и 8,1%.

Самая низкая заработная плата в республике у тех, кто занят производством кожи и изделий из кожи – 11,25 тыс. руб., производством мебели – 14,3 тыс. руб., сотрудники гостиниц и общепита – 16,17 тыс. руб.