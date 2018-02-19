В Башкирии продолжится оптимизация МУПов

Как сообщает "Башинформ" , от участия в деятельности ХО и ГУПов бюджет республики в прошлом году получил более 6,7 миллиарда рублей доходов. МУПов на данный момент в республике около 350, от них поступило 36 млн чистой прибыли.

- Это весьма скромный результат, который заставляет еще и еще раз задуматься, насколько они эффективны. У каждого муниципалитета есть «дорожная карта» по снижению госучастия в МУПах. И за исключением жилищно-коммунальной сферы участие муниципалитетов в МУПах и хозяйственных обществах будет существенно сокращено. По крайней мере, РФ серьезно ориентирует, чтобы максимально сокращалось участие государства в экономике таких предприятий, которые не завязаны на обслуживание населения, на жизнеобеспечение населенных пунктов», — прокомментировал вице-премьер правительства РБ и руководитель Минземимущества РБ Евгений Гурьев. — В предприятиях, предоставляющих услуги, — ритуальные салоны, парикмахерские, бани — участие муниципалитетов и государства должно быть сведено к нулю. Социальное предпринимательство, работа для малого и среднего бизнеса — все это должно быть продано в частные руки. Не может государство участвовать в таких предприятиях.