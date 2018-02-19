Суд частично снял арест с акций Башкирской электросетевой компании

Арбитражный суд частично отменил обеспечительные меры.

Арбитражный суд Башкирии частично отменил обеспечительные меры, которые были наложены в 2017 году на активы АФК "Система" в рамках спора с "Роснефтью", сообщает ТАСС. Суд снял арест с 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК).

С ходатайством об отмене обеспечительных мер стороны обратились 16 февраля.

Поэтапное снятие ареста с имущества АФК "Система" зафиксировано в мировом соглашении в случае выполнения его условий.