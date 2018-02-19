Суд частично снял арест с акций Башкирской электросетевой компании
Сегодня, 16:01ЭкономикаРустэм Башкирцев
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Арбитражный суд частично отменил обеспечительные меры.
Источник: ТАСС
Арбитражный суд Башкирии частично отменил обеспечительные меры, которые были наложены в 2017 году на активы АФК "Система" в рамках спора с "Роснефтью", сообщает ТАСС. Суд снял арест с 90,47% акций "Башкирской электросетевой компании" (БЭСК).
С ходатайством об отмене обеспечительных мер стороны обратились 16 февраля.
Поэтапное снятие ареста с имущества АФК "Система" зафиксировано в мировом соглашении в случае выполнения его условий.
Напомним, что по условиям мирового соглашения АФК должна до 30 марта этого года вернуть «Башнефти» 100 млрд руб. убытков, которые были нанесены организации в 2014 году. 80 млрд руб. должна выплатить сама АФК, еще 20 млрд. — ее дочерняя компания «Система-инвест».
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