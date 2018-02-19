"Роснефть" попросила снять арест с части активов "Системы"

Как сообщает РИА Новости, в минувшую пятницу арбитражный суд Башкирии принял ходатайство "Роснефти" об отмене обеспечительных мер по иску против АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей. Аналогичное ходатайство подано по второму иску на 131,6 миллиарда рублей.
Рассмотрение ходатайств назначено на 19 февраля.
- Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял, что ходатайства компании об отмене обеспечительных мер по искам против АФК "Система" касаются снятия ареста с части активов корпорации, как предусмотрено мировым соглашением, - говорится в сообщении.
Напомним, арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.