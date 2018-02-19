"Роснефть" попросила снять арест с части активов "Системы"

Напомним, арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей: 28 декабря уже было перечислено 20 миллиардов рублей, еще 40 миллиардов рублей "Система" должна перевести не позднее 28 февраля и столько же — не позднее 30 марта.