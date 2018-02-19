АФК «Система» откроет в «Сбербанке» кредитную линию на 105 миллиардов

АФК «Система» откроет кредитную линию на общую сумму до 105 млрд руб. в «Сбербанке», сообщили в пресс-службе корпорации. Часть этой суммы – 40 млрд руб. будет направлена на исполнение обязательств по мировому соглашению между «Системой», «Башнефтью, «Роснефтью» и правительством Башкирии. Остальная сумма может быть использована корпорацией по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств. Обеспечение по кредиту станут обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выборки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value).