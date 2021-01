Башстат подготовил рейтинг городов республики за 2020 год, где продают самое дешевое и дорогое молоко. Оказалось, что по данным на декабрь прошлого года стоимость одного литра пастеризованного молока в среднем составляла около 53 рублей.

Согласно статистике, в Уфе цена фиксировалась на уровне 55 рублей и это самая высокая планка. Самое дешевое молоко оказалось в Сибае. Там литр можно было приобрести за 47 рублей. Отметим, что в январе 2020 года в среднем по республике молоко стоило дешевле. Стоимость пастеризованного напитка составляла 50,6 рублей за литр.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter