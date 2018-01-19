В Башкирии юрлицам простят долги по налогам, отмененным до 2006 года

Долги юрлиц по налогам, отмененным до 2006 года, могут быть отменены. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Госсобрания-Курултая.

В соответствии с законопроектом предлагается признавать безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам юрлиц по отмененным до 2006 года региональным налогам и сборам.

При этом необходимо соблюдение следующих условий:

- недоимка (задолженность) по пеням и штрафам не приостановлена к взысканию по решению налогвой или в связи с введением процедуры банкротства по решению суда,

- не передана на взыскание судебным приставам-исполнителям или исполнительный документ не предъявлялся к исполнению приставу,

-недоимка не реструктуризирована, сроки уплаты не изменены.

– Принятие данного законопроекта позволит списать задолженность, взыскать которую невозможно из-за отсутствия на то правовых оснований, например, в связи с истечением сроков взыскания, – прокомментировал председатель Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Администрирование из года в год такой задолженности, ее перерасчет, начисление на нее новых пени и штрафов требует определенных сил и средств, траты бюджетных денег. Поскольку долги эти все равно никогда не будут взысканы, гораздо выгоднее списать их, чем продолжать накапливать и администрировать дальше.

Константин Толкачев отметил также, что речь идет о списании незначительных в масштабах республиканского бюджета суммах.