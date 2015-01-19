В столице Башкирии на одну ночь перекроют трассу в сторону аэропорта
19 января 2015, 14:07Экономика
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С 22 часов 24 января и до шести утра 25 января закроют для движения автотранспорта трассу Уфа-аэропорт в сторону аэровокзала на остановке Озерная. Перекрытие шоссе понадобилось для возведения здесь пешеходного перехода. Движение в сторону аэропорта пойдет по двум встречным полосам.
С 22 часов 24 января и до шести утра 25 января закроют для движения автотранспорта трассу Уфа-аэропорт в сторону аэровокзала на остановке Озерная. Перекрытие шоссе понадобилось для возведения здесь пешеходного перехода. Движение в сторону аэропорта пойдет по двум встречным полосам.
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