В столице Башкирии на одну ночь перекроют трассу в сторону аэропорта

С 22 часов 24 января и до шести утра 25 января закроют для движения автотранспорта трассу Уфа-аэропорт в сторону аэровокзала на остановке Озерная. Перекрытие шоссе понадобилось для возведения здесь пешеходного перехода. Движение в сторону аэропорта пойдет по двум встречным полосам.