"Система" проиграла в апелляции дело об убыточной реорганизации "Башнефти"

Апелляционный суд оставил без изменения решение башкирского арбитража о взыскании 136,3 млрд руб. с АФК "Система" и ее дочки "Система-инвест".

О вынесении апелляционного определения сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей "Роснефти" и "Системы". АФК подаст кассационную жалобу.

- Данное решение абсолютно необоснованно, мы будем его оспаривать, - передает издание слова представителя "Системы", не уточнив, будет ли компания в кассации просить приостановить исполнение предыдущего решения.

- Решение суда комментировать не надо, его надо исполнять, - ответил представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев на вопрос «Ведомостей». Будет ли компания добиваться выплаты 170,6 млрд руб. Решение выплатить «Роснефти» и «Башнефти» 136,4 млрд руб. вступило в законную силу, отметил он.

Напомним, "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии требовали взыскать с «Системы» и ее "дочки" 170,6 млрд руб убытка за реорганизацию башкирской компании. В августе арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск частично — на сумму 136,3 млрд руб. Обе компании это решение обжаловали.