На президентские выборы—2018 в России потратят 15 млрд рублей

В России президентская гонка официально началась 18 декабря.

Как пишет издание Dni.ru, расходы на кампанию по выбору президента составят примерно 15 миллиардов рублей.

Постановление Совета Федерации «О выборах президента» было опубликовано в «Российской газете». С соответствии с документом, начиная с 18 декабря партийные кандидаты и самовыдвиженцы могут начать процедуру официального выдвижения на съездах или собраниях инициативных групп и подавать необходимый пакет документов в Центризбирком.

В первый день предвыборной кампании в ЦИК утвердят ее план. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, желание принять участие в выборах выразили уже 23 кандидата, в частности, действующий президент России Владимир Путин. Она считает, что избирательная система страны полностью готова к выборам.

Памфилова напомнила, что в России будут функционировать 880 тысяч членов избиркомов различных уровней. Она заявила, что структура занимается серьезным обучением. Чтобы компания была проведена на достойном уровне, чтобы можно было гордиться. Также глава ЦИК сообщила, что с 18 декабря в комиссию начнут поступать бюджетные средства для организации и проведения президентских выборов. Всего на подготовку и проведение кампании в этом году выделено 14,807 миллиардов рублей.

Среди тех, кто выдвинул свою кандидатуру на пост президента, депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Екатерина Гордон и Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент России Владимир Путин заявил о своем участии 6 декабря.

На пленарном заседании 15 декабря Совет Федерации принял постановление о том, что выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Эта дата совпадает с четырехлетней годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.