Эксперты: исключение из ЖКХ управляющих компаний приведет к росту тарифов

Решение проблем ЖКХ через устранения из цепочки управляющих компаний, вряд ли возможно, считают эксперты.

Как пишет издание Dni.ru, это приведет к новому повышению тарифов.

По мнению специалистов, следует привести в порядок саму систему ЖКХ. Они считают, что исправить ситуацию может или государственно-частное партнерство, или концессия. Сейчас эта отрасль развивается по непонятной траектории, убеждены эксперты.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции выступил с предложением убрать управляющие компании (УК) из отработанной схемы оплаты услуг ЖКХ. Главу государства возмутило, что эти структуры ведут нечестную игру. Перечисляя ресурсоснабжающим организациям платежи граждан не в полном объеме, либо выполняя это с существенными задержками.

Однако радоваться жителям России пока рано. Как считают эксперты, если убрать УК из традиционного механизма, это обусловит рост тарифов. Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС Евгений Богомольный уверен, что те, кто передает руководству страны информацию, что-то недоговаривают.

По его словам, никто не задумывается, что такая мера приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. Сегодня УК бесплатно начисляют деньги собственникам жилья и выписывают квитанции. В большинстве домов присутствуют все коммуникации. Случаются и аварии, но, согласно статистике, их всего одна на тысячу. Все остальное это форс-мажоры или человеческий фактор, от которых никуда не деться, убежден профессор.