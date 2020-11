«Росавтодор» поможет Башкирии отремонтировать два моста

Замминистра транспорта России Андрей Костюк обещал оказать поддержку Башкирии при реконструкции крупнейших мостов.

Сегодня, 18 ноября, в ходе встречи главы Башкирии Радия Хабирова с заместителем министра транспорта России — руководителем Росавтодора Андреем Костюком была достигнута договоренность совместными усилиями реконструировать в Башкирии два крупнейших моста, расположенных на магистральных выездах с территории Уфимского полуострова в сторону микрорайонов Шакша и Затон. Такой новостью на своей странице в соцсетях поделился глава региона Радий Хабиров. Руководитель республики уточнил, что речь идет о мосте через реку Белую в створе улицы Города Галле, который был построен в 1971 году и с тех пор пережил два капремонта в 2009 и 2013 годах. Вторым объектом стал переезд через реку Уфа рядом с поселком Шакша, построенный в 1983 году и еще ни разу не видевший нормального капремонта. По словам Радия Хабирова, в обоих случаях требуется заменить конструктивные элементы.

