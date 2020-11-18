«Росавтодор» поможет Башкирии отремонтировать два моста

Руководитель республики уточнил, что речь идет о мосте через реку Белую в створе улицы Города Галле, который был построен в 1971 году и с тех пор пережил два капремонта в 2009 и 2013 годах. Вторым объектом стал переезд через реку Уфа рядом с поселком Шакша, построенный в 1983 году и еще ни разу не видевший нормального капремонта.