Компания «Первый Трест» давно имеет репутацию выгодного партнера и надежного застройщика, ведущего строительство лучших объектов Уфы, среди которых жилые комплексы «Уфимский Кремль», «На Успенской», «Соты», «Биосфера Высота», «Искра», и другие.

По мере готовности зданий, увеличивается и стоимость квадратных метров, поэтому выгоды инвестиций в коммерческую недвижимость на начальном этапе очевидны, и вызывают интерес у большого количества частных инвесторов. Особенно с учетом того, что технологии используемые «Первым Трестом» минимизируют все риски, сопряженные со строительством комплексов. Одним из главных преимуществ таких инвестиций также является возможность принять собственные дизайнерские решения, подходящие под запросы инвестора на этапе конструирования помещений, сообщает Башинформ.

Что же касается вложений, то у компании есть инновационные финансовые решения, и программы, такие как «Легкий старт» и «Рассрочка» (помимо программ с полной оплатой и ипотекой).

Например, «Легкий старт» — программа, дающая право выкупа коммерческой собственности в дальнейшем, с учетом арендной платы. Своего рода, это рассрочка с отложенным платежом, на целых два года. Оплачивая изначально всего 30 процентов стоимости помещения, у инвестора есть два года, чтобы оценить эффективность своего бизнеса в конкретно данной локации. Чтобы потом принять решение о полном выкупе, с взносом оставшихся 70 процентов.

Интересная программа «Рассрочка» — очень гибкая в плане принятия решений инвестором о сумме первоначального взноса и сроках выплаты дальнейших. То есть чем больше первый взнос, тем меньше удорожание объекта в процессе строительства. Чем меньше срок рассрочки — тем меньше стоимость объекта в целом. Единственное важное условие — первоначальный взнос должен быть минимум от 30 процентов стоимости, а срок выплат составляет не более 12 месяцев.

Рассмотрим более подробно подходящие комплексы для инвестиций.

«Уфимский Кремль»

Исторический центр Уфы, традиционно интересен предпринимателям для ведения бизнеса: поблизости находятся офисы крупнейших компаний, правительственные учреждения и государственные ведомства, культурные и спортивные центры столицы. Из десяти домов проекта семь уже сданы в эксплуатацию.

На данном этапе еще есть несколько помещений от 70 до 1000 кв. м. под коммерческую недвижимость (включая двухуровневые офисы), но их выбор с каждым днем становится меньше. Очевидные бонусы — трехметровые потолки, панорамное остекление.

«На Успенской»

Еще один уникальный комплекс в историческом центре. Философия клубного квартала внесет позитивные масштабные изменения в жизнь города, и отразит богатую уфимскую историю. Из коммерческих площадей для ведения успешного есть помещения площадью 100-130 квадратных метров, со свободной планировкой и сроком сдачи конец 2020 года.

«Соты»

Архитектурная доминанта делового центра Уфы. Удобное расположение на красной линии, достойная целевая аудитория, широкий выбор помещений от 40 до 750 метров — делает предложение по инвестициям очень выгодным. Особенность данного комплекса, что в нем сейчас есть готовый объект для гастрономического направления, с отдельными входными группами, вентиляцией, и достаточной мощностью.

Все три комплекса, помимо расположения в центре, отличает выгодное приближение к проспекту Салавата Юлаева, основной транспортной магистрали столицы.

«Биосфера Высота» и «Искра».

Географический центр города, удобные транспортные развязки, большое количество новоселов — вот выгодные отличия и преимущества данных комплексов в районе Глумилино. В уже сданном комплексе «Искра» есть очень интересные для арендодателей помещения площадью 100-140 кв. м. В строящемся доме «Биосфера Высота» — осталось всего пара офисов площадью 92 и 114 кв. м

Данный обзор позволяет инвесторам оценить преимущества вложений в объекты «Первого Треста», и в долгосрочной перспективе и в ближайшее время. С учетом высокого спроса объекты распродаются очень быстро, еще на стадии строительства. Однако работы продолжаются, и предложения по помещениям обновляются.