С мэрии Уфы потребовали 2 млрд рублей в качестве компенсации

«Стройинвест» подал в суд на администрацию Уфы и требует вернуть упущенную выгоду.

В арбитражном суде Башкирии зарегистрирован иск о взыскании 2,06 млрд рублей убытка, ответчиком по иску выступает администрация Уфы, сообщает «Коммерсантъ Уфа». ООО «Стройинвест» выступившее истцом планирует получить из городской казны 80,26 млн рублей убытка понесённого при расселении аварийного жилья, и 1,98 млрд в качестве компенсации за упущенную выгоду. Где конкретно компания расселяла дома не уточняется. Предварительное слушание назначено на 11 декабря.