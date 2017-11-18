Госдума отклонила законопроект об ограничении наценки на продукты

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Проект закона предполагал ввести госрегулирование цен на продукты первой необходимости.
Депутаты Госдумы отказались вводить ограничения торговых надбавок на продовольственные товары первой необходимости, сообщают «Известия».
Законопроект был подготовлен депутатами от КПРФ и предполагал, что регионы смогут самостоятельно ограничивать наценки на товары первой необходимости.
Законопроект был отклонён думским комитетом по экономической политике и правительством России. В кабмине объяснили своё решение тем, что госрегулирование можно использовать лишь как временную меру, а постоянный контроль приведёт к скачку цен на другие товары, так как продавцы будут компенсировать убытки.
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