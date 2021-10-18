За коротким рублем: стоит ли занимать деньги в микрофинансовых организациях

Какие эмоции вызывает у вас словосочетание «микрофинансовые организации»? Как показали опросы, найти человека, который скажет о них хоть что-то положительное, довольно трудно. Чаще вспоминают про огромные проценты, бессовестных коллекторов, угрозы выселить из квартиры и т.д. Между тем, специалисты считают, что МФО имеют право на существование и даже приносят пользу. Просто нужно научиться различать мифы и реальность.
МФО — агрессивные кредиторы, ведущие незаконный бизнес, с которыми никто не может совладать. Если только один раз возьмешь у них деньги в долг и поставишь свою подпись под их договором, неотвратимо попадешь в суровую долговую опалу.
На самом деле, микрофинансовые организации – это небольшой, но довольно актуальный элемент финансовой системы целой страны. При этом деятельность МФО строго регулируется законодательством. Регулятором в данном случае выступает Банк России, который обязан контролировать их финансовую устойчивость и следить, чтобы МФО не нарушали права потребителей. Но все это касается легальных участников рынка. Удостовериться в том, что МФО является легальной организацией, можно при помощи специального реестра на сайте Центрального банка России. Не обнаружив компанию в данном реестре, можно смело сделать вывод, что она действует нелегально, поэтому не стоит иметь с ней дело.
Отметим, что в поиске Яндекса, который берет данные о МФО у Центробанка, сайты легальных МФО отмечены синей галочкой. Такой знак, безусловно, помогает сориентироваться в большом количестве компаний, которые могут называть себя МФО.
В МФО можно получить небольшой займ под грабительские проценты. Возьмешь 1000 рублей, а уже через неделю на тебе повиснет долг в 10 тысяч и останешься ты с ним один на один, без всякой надежду на защиту со стороны закона.
На самом деле, такие ужасы были возможно примерно лет десять назад. Сегодня чаще всего МФО предлагают свои услуги 1% в день – это максимальная ставка согласно российским законам. Если взять в МФО скромную сумму на небольшой срок — в итоге получится не так уж и смертельно, ведь вы наверняка, берете деньги в долг, рассчитывая их вскоре вернуть, не так ли? К тому же законом установлено, что величина предельной задолженности не должна превышать сумму долга в полтора раза, при этом сюда входят все возможные платежи – и неустойка, и штрафы, и пени). Таким образом. если, допустим, 1 января вы взяли в долг в МФО 100 рублей, то 31 декабря вы должны будете вернуть не 465 рублей, а максимум 250 рублей, включая процент за пользование деньгами.
Конечно, процент, который предлагают клиентам МФО, превышает процент, который обычно фигурирует в случае с банковскими кредитами. Но он объясняется более высоким риском, с которым сталкиваются МФО в своей работе. Ведь они выдают своим клиентам займы часто в день обращения, значительно быстрее банков, не требуют справок о доходах, не углубляются в кредитную историю клиента. Люди, предлагающие запретить деятельность МФО, совершенно не учитывают что к ним зачастую обращаются те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, требующей оперативной финансовой помощи. Не будь МФО, их потенциальные клиенты могут обратиться к нелегальным ростовщикам, в этом случае найти защиту им будет крайне трудно.
Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России;
«За последние годы мы инициировали множество мер, благодаря которым рынок МФО стал гораздо более цивилизованным, клиентоориентированным. Получать займы можно быстро и комфортно (в том числе онлайн), не боясь «подводных камней».
Так, например, законом установлены предельные ставки по займам и другие ограничения — то есть МФО ни при каких обстоятельствах не возьмет с вас <космические> проценты. При этом по закону работать на рынке могут только те организации, которые внесены в реестр Банка России. Мы контролируем, соблюдают ли они требования законодательства, не нарушают ли права потребителей».
МФО лишают своих клиентов жилья. Воображение рисует вышибал из лихих 90-х годов, которые выбрасывали должников на улицу из их квартир.
Нам самом деле, если кто-то и лишит вас квартиры или дома, то это вряд ил будут представители МФО, поскольку им запрещено законом выдавать займы физическим лицам под залог жилья. Такое положение в законе появилось в ноябре 2019 года. Услышав предложение выдать вам заем под залог жилья, можете быть уверены, что связались с нелегальным МФО. Бегите от него как можно быстрее и непременно сообщите о нарушителе в полицию или в Центробанк.
МФО — представляют собой, по сути, займ «до зарплаты», они наживаются на невзгодах людей, которые с трудом выживают.
На самом деле среди клиентов МФО людей, которые с трудом сводят концы с концами и стараются занять средства до зарплаты, не так уж и много – их общее число, по статистике Центробанка, не превышает 22% от общего числа заемщиков. Остальные клиенты МФО берут у них средства взаймы по совершенно иным причинам. Так, примерно 25% всех займов, выдаваемых в МФО, выдаются представителям малого и среднего бизнеса, в том числе с господдержкой, по ставкам от 4% годовых.
Начинающий предприниматель Михаил из Уфы тоже настороженно относился к микрофинансовым организациям. Пока не встал вопрос недостающей суммы на покупку крупной бытовой техники для дела своей мечты – собственной пиццерии. Дорогое оборудование в магазине выставили на продажу с большой скидкой, которая не распространялась на рассрочку. Да она и не была нужна Михаилу, ему не хватало 20 000 рублей. Деньги нужны были срочно, ведь оборудование могли купить в любой момент.
– Взял микрозайм и отдал через четыре дня, это вовсе не страшно, – смеётся мужчина. Так микрокредит позволил ему совершить крупную покупку, не погружаясь в долгую кабалу с кредитом, за досрочное погашение которого тоже пришлось бы переплатить.
Взяв деньги в МФО, вы впоследствии станете жертвой коллекторов, которые будут «кошмарить» вас по полной программе, оскорблять по телефону и угрожать вашим близким.
На самом деле такие ужасы были привычным делом опять же примерно лет десять назад. Сегодня ни одно уважающее себя МФО не станет связываться с непрофессиональными вышибалами, позволяющими себе хамить и угрожать должникам. К тому же законом запрещено передавать долг кому-то, кроме профессионального кредитора (банка или МФО) или опять же профессионального коллектора, действующего законными методами. Как правило, нынешние МФО вообще предпочитают делегировать коллекторам только самые сложные и безнадежные случаи, которые составляют ничтожную часть их общей просроченной задолженности. Добавим, что действия коллекторов также строго регламентируются Федеральным законом № 230, который категорически ограничивает их арсенал методов воздействия на должников, поэтому об угрозах расправой и тем более о применении физической силы к должнику не может быть и речи. В противном случае коллектор сам станет фигурантом уголовного дела. Кстати, после принятия вышеупомянутого федерального закона жалоб на действия коллекторов стало вдвое меньше – таковы данные за 2020 год.
Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:
«Взыскание просроченной задолженности — чувствительная тема. Конечно, взаимодействие с должниками должно быть цивилизованным. Закон определяет круг лиц, которые могут взыскивать задолженность, — это или профессиональные кредиторы, или коллекторы. В законе прописано, каким критериям должны соответствовать взыскатели, способы взаимодействия с должником — например, нельзя звонить по ночам или угрожать жизни и здоровью. Недавно вступил в силу еще один закон, который также принимался по инициативе Банка России. По нему для взаимодействия с членами семьи, соседями, родственниками должника и другими людьми, кредиторам или коллекторам придётся получить их согласие. Раньше было достаточно только согласия самого заёмщика. Все эти меры способствуют наведению порядка в вопросах взыскания просроченной задолженности»
МФО – это абсолютное зло, они портят всем жизнь, поскольку – и далее см. вышеупомянутые мифы № 1, 2, 3, 4, 5.
На самом деле значение МФО больше всего ощущается в небольших городах и населенных пунктах на периферии, в которых банков нет вообще либо их мало и получить у них кредиты затруднительно. Очевидно, что клиентами МФО нередко являются те, кто по тем или иным причинам не может претендовать на кредит в банке — например, не хватает стажа на новом месте работы, отсутствует справка о доходах, не нашлись поручители, нет залога и т.д. Нельзя отказать МФО и в том, что они ссужают средства клиентам значительно оперативнее, чем это делают банки. Среди клиентов МФО немало и представителей малого бизнеса, которым необходимо срочно выкупить товар либо внести арендный платеж.
МФО бизнесменам могут предоставить нужную сумму без залога - достаточно хорошей идеи и грамотного бизнес-плана. Если бизнес уже работает и приносит прибыль – сумма значительно увеличивается.
Анжелика из Стерлитамака продолжительное время работала домашним кондитером, дело шло, прибыль росла, но женщина понимала, что ей необходимо расширяться. Длительная аренда помещения требовала достаточно серьезных вложений, а при расширении бизнеса прибыль бы в любом случае шла в оборот – закупки, зарплаты и другие траты. МФО изучила планы кондитера и выдала ей кредит со очень привлекательной ставкой.
Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:
Микрофинансовые компании делают финансовые услуги максимально доступными для людей и бизнеса, а сам рынок МФО — это небольшая, но очень важная часть российской финансовой системы. Банки работают далеко не во всех населенных пунктах, особенно небольших, удаленных. Кроме того, зачастую малым и микропредприятиям — например, семейному бизнесу — получить кредит в банке непросто. Особенно на начальном этапе, в момент становления. Иногда это может быть дело, организованное индивидуальным предприятием, самозанятым. Иногда деньги им нужны на короткий срок, буквально на пару дней – закупить нужный товар, отремонтировать необходимую технику или оборудование. В этих случаях и могут помочь МФО, в том числе специализированные, которые занимаются финансированием малого бизнеса.
Эксперты констатируют, что запрет МФО не станет решением финансовых проблем, поскольку физические и юридические лица, включая предпринимателей, по-прежнему будут нуждаться в средствах для решения срочных задач, и решить подобные проблемы способны именно короткие и небольшие займы. Если запретить МФО, они вынуждены будут обратиться к нелегалам, и тогда все ужасы, которые рассказывают про МФО, станут реальностью.
Важно понимать, что сегодня истинная опасность для простых заемщиков исходит, прежде всего, от «черных кредиторов», действующих нелегально. Достаточно сверить данные вашего потенциального кредитора с реестром, опубликованной на сайте Банка России, чтобы убедиться: можно иметь с ним дело или нет. А в случае, если вы сочтете действия легальной МФО нарушающими ваши права, вы сможете обратиться с жалобой на нее в Банк России.
Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России:
Получить заем в МФО очень просто, микрофинансовые организации помогают людям и компаниям, которым нужны деньги здесь и сейчас. Но перед тем, как брать деньги в долг, нужно подумать, как вы будете их отдавать. Долг не исчезнет сам собой и нужно заранее спланировать его возврат в установленные договором сроки. Такой подход позволит вам избежать закредитованности, сохранить хорошую кредитную историю.
Таким образом можно сформулировать несколько ключевых правил для желающих взять заем в МФО: