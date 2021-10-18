За коротким рублем: стоит ли занимать деньги в микрофинансовых организациях

На самом деле, такие ужасы были возможно примерно лет десять назад. Сегодня чаще всего МФО предлагают свои услуги 1% в день – это максимальная ставка согласно российским законам. Если взять в МФО скромную сумму на небольшой срок — в итоге получится не так уж и смертельно, ведь вы наверняка, берете деньги в долг, рассчитывая их вскоре вернуть, не так ли? К тому же законом установлено, что величина предельной задолженности не должна превышать сумму долга в полтора раза, при этом сюда входят все возможные платежи – и неустойка, и штрафы, и пени). Таким образом. если, допустим, 1 января вы взяли в долг в МФО 100 рублей, то 31 декабря вы должны будете вернуть не 465 рублей, а максимум 250 рублей, включая процент за пользование деньгами.