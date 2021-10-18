В Уфе планируют построить стоматологическую клинику стоимостью 520 миллионов рублей

Проект новой клиники обсудили на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии, двухэтажное здание должно быть возведено на улице Менделеева. Объем инвестиций в проект обозначили в размере 520 миллионов рублей, именно в такую сумму встанет строительство клиники и покупка медицинского оборудования.