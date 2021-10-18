В Уфе планируют построить стоматологическую клинику стоимостью 520 миллионов рублей

Проект новой клиники обсудили на «Инвестчасе» в правительстве Башкирии, двухэтажное здание должно быть возведено на улице Менделеева. Объем инвестиций в проект обозначили в размере 520 миллионов рублей, именно в такую сумму встанет строительство клиники и покупка медицинского оборудования.
Примечательно, что данный проект уже получил статус приоритетного. Это означает, что инвестор в праве рассчитывать на налоговые льготы, а также на земельный участок без проведения торгов.
Фирма, которая обсуждала эти грандиозные планы «Табиб плюс» давно известна в столице Башкирии, сеть из пяти стоматологических клиник, трех взрослых и двух детских возглавляет Артур Галеев. В учреждении, которое только планируют создать обещают оказывать широкий спектр услуг в области стоматологии, ортодонтии и имплантологии.