Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн руб

«Сбер постоянно совершенствует механизмы ипотечного кредитования и улучшает условия для заёмщиков. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян смогли осуществить свою мечту о красивом и удобном жилье с максимальной выгодой. Новая программа "Ипотека плюс" — это лучшая инвестиция в будущее всей семьи. С помощью онлайн-сервисов ДомКлик и персонального менеджера ипотеку можно оформить очень быстро и просто».