Инвестиционно-строительный комитет Уфы закупил туалетной бумаги на 170 тысяч рублей
Сегодня, 10:13ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Поставщик – подмосковная компания.
МУП «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы (МУП «ИСК») закупил, согласно информации СПАРК, туалетной бумаги на сумму 169,7 тысячи рублей. Контракт на поставку бумажных изделий заключен с «Можайской бумажной фабрикой» (Московская область).
МУП «ИСК» – один из крупных уфимских заказчиков-застройщиков. В настоящее время находится в стадии преобразования. Чистая прибыль по итогам 2017 года – 42,5 миллиона рублей.
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