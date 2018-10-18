Инвестиционно-строительный комитет Уфы закупил туалетной бумаги на 170 тысяч рублей

МУП «Инвестиционно-строительный комитет» Уфы (МУП «ИСК») закупил, согласно информации СПАРК, туалетной бумаги на сумму 169,7 тысячи рублей. Контракт на поставку бумажных изделий заключен с «Можайской бумажной фабрикой» (Московская область).

МУП «ИСК» – один из крупных уфимских заказчиков-застройщиков. В настоящее время находится в стадии преобразования. Чистая прибыль по итогам 2017 года – 42,5 миллиона рублей.