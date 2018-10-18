Башфармация закупила наркотических средств на 3,6 миллиона рублей
Сегодня, 10:43ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Это различные анальгетики и психотропные вещества для лечебных нужд.
Государственное республиканское фармацевтическое предприятие «Башфармация» закупило у Московского эндокринного завода ряд лекарственных препаратов, относящихся к наркотическим и психотропным средствам. Сумма контракта, согласно СПАРКу и сайту госзакупок составляет 3,6 миллиона рублей.
Все закупленные лекарственные препараты относятся к трем группам лекарственных средств: анальгетики, анестетики и психотропные вещества.
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