Банки переходят на цифровое обслуживание

Ежегодно на территории России увеличивается число банковских операций, которые были проведены удаленно. Участники рынка сообщают, что развитие дистанционных сервисов может стать одним из ведущих направлений развития всего банковского спектра.
На данный момент практически каждая финансовая организация имеет собственное мобильное приложение и разного рода онлайн-сервисы как для частных, так и для корпоративных клиентов. Это обеспечивает комфортабельность использования продуктов банка, а также помогает совершать операции не выходя из дома.
По информации Markswebb Rank&Report, банковскими приложениями для смартфонов пользуются порядка 18,1 миллиона россиян. Этот показатель составляет 33% от всех интернет-пользователей в стране. Именно с подобным каналом удаленного обслуживания банки связывают наибольшее число операций, которое прогнозируется в ближайшем будущем.
NewsNN сообщает, что Локо-Банк был одним из первых, кому удалось превратиться из офлайн-банка в настоящую IT-платформу.
В текущем году более 90 тысяч предпринимателей открыли в Локо-Банке расчетные счета для своих организаций. Так, 95% из них сделали это из дома или офиса – менеджер банка сам посещал клиента и вместе с ним подписывал документы.
Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин отметил, что интернет-банк был запущен всего год назад и вот уже сегодня они находятся в списке исследования Markswebb, вместе с такими именитыми конкурентами как Тинькофф, Альфа-Банком и другими. Современный дизайн Локо-Банка был высоко отмечен исследователями. Также он получил хорошие оценки в ходе юзабилити-тестирования.
На сегодняшний день Локо-Банк является одним из лидеров банковского сегмента по открытию расчетных счетов для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того организация предлагает своим клиентам самые низкие на рынке тарифы. В 2018 году банк стал предоставлять услугу по удаленному открытию расчетного счета. Теперь представители регионального бизнеса, где нет отделений Локо-Банка, могут сделать это самостоятельно через Интернет. При этом отмечается, что все контакты с банком будут проходить в дистанционной форме, а для открытия документов не нужно ехать в офис.
Как заявил Андрей Люшин, первое, на что опирается банк, – это потребности его клиентов. “С приходом инновационных технологий поменялось не только формальное общение, изменился весь банк изнутри”, - подчеркивает он.