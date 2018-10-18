Банки переходят на цифровое обслуживание

На данный момент практически каждая финансовая организация имеет собственное мобильное приложение и разного рода онлайн-сервисы как для частных, так и для корпоративных клиентов. Это обеспечивает комфортабельность использования продуктов банка, а также помогает совершать операции не выходя из дома.

По информации Markswebb Rank&Report, банковскими приложениями для смартфонов пользуются порядка 18,1 миллиона россиян. Этот показатель составляет 33% от всех интернет-пользователей в стране. Именно с подобным каналом удаленного обслуживания банки связывают наибольшее число операций, которое прогнозируется в ближайшем будущем.

NewsNN сообщает, что Локо-Банк был одним из первых, кому удалось превратиться из офлайн-банка в настоящую IT-платформу.

В текущем году более 90 тысяч предпринимателей открыли в Локо-Банке расчетные счета для своих организаций. Так, 95% из них сделали это из дома или офиса – менеджер банка сам посещал клиента и вместе с ним подписывал документы.

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин отметил, что интернет-банк был запущен всего год назад и вот уже сегодня они находятся в списке исследования Markswebb, вместе с такими именитыми конкурентами как Тинькофф, Альфа-Банком и другими. Современный дизайн Локо-Банка был высоко отмечен исследователями. Также он получил хорошие оценки в ходе юзабилити-тестирования.

На сегодняшний день Локо-Банк является одним из лидеров банковского сегмента по открытию расчетных счетов для представителей малого и среднего бизнеса. Кроме того организация предлагает своим клиентам самые низкие на рынке тарифы. В 2018 году банк стал предоставлять услугу по удаленному открытию расчетного счета. Теперь представители регионального бизнеса, где нет отделений Локо-Банка, могут сделать это самостоятельно через Интернет. При этом отмечается, что все контакты с банком будут проходить в дистанционной форме, а для открытия документов не нужно ехать в офис.