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Холдинг «ПроМедицина» объявил о стратегических направлениях развития
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Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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Холдинг «ПроМедицина» объявил о стратегических направлениях развития

18 октября, 16:24ЭкономикаРустэм Башкирцев
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