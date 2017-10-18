Холдинг «ПроМедицина» объявил о стратегических направлениях развития

17 октября в отеле Holiday Inn состоялся пресс-завтрак, организованный газетой «Коммерсантъ».

Основной темой мероприятия стало обсуждение перспектив частной медицины на примере многопрофильного холдинга «ПроМедицина». Холдинг озвучил ключевые стратегические направления развития до конца 2017 года и на 2018 год.

В пресс-завтраке приняли участие Председатель Совета директоров холдинга «ПроМедицина» Илья Тупицын, генеральный директор холдинга «ПроМедицина» Светлана Погорецкая, генеральный директор Клиники аллергологии и педиатрии Айритта Ханова, директор сети операционных офисов по Республике Башкортостан АО «Райффайзенбанк» Евгений Ванин.

В ходе пресс-завтрака холдинг «ПроМедицина» объявил о вхождении в его состав Кардио-неврологического центра.

- Сегодня мы можем наблюдать продолжение долгосрочного тренда на рынке частной медицины – идет консолидация и укрупнение игроков. Наш холдинг не является исключением. Кардио-неврологический центр стал седьмой клиникой в холдинге. Новая клиника расширяет наши компетенции, более 70 специалистов вошли в нашу команду, мы сможем оказывать больший спектр услуг для пациентов. И, безусловно, совместные усилия станут залогом успешности нашей деятельности, - комментирует Илья Тупицын, Председатель Совета директоров холдинга «ПроМедицина».

Кардио-неврологический центр основан в 2007 году. В настоящий момент является одной из самых авторитетных клиник по специальностям кардиология и неврология и заслужил доверие огромного количества клиентов. Сотрудники центра - кандидаты и доктора медицинских наук.

Также на мероприятии руководство холдинга сообщило о ребрендинге. С 2017 холдинг «Профилактическая медицина» будет работать под новым брендом «ПроМедицина».

Занимая лидирующие позиции на рынке коммерческой медицины Башкортостана, «Профилактическая медицина» усиливает свой корпоративный бренд с целью приведения в соответствие бизнеса холдинга ожиданиям аудитории.

- Выстраивая единую структуру и усиливая взаимодействия с нашими клиниками, корпоративный бренд берет на себя роль главной движущей и направляющей силы в холдинге. Стратегия корпоративного бренда - последовательное позиционирование «ПроМедицины» как уфимского холдинга, играющего значимую роль на рынке платной медицины с клиниками высокого экспертного уровня, - говорит Илья Тупицын.

- Ребрендинг дает возможность продемонстрировать новый этап развития, улучшение качества услуг, применение новых, еще более эффективных методов. Для пациентов, которые ценят нас и пользуются нашими услугами, подход останется тем же, их ждут только новые возможности, - комментирует Светлана Погорецкая, генеральный директор холдинга «ПроМедицина».

Как рассказали в холдинге, новый бренд будет внедряться постепенно. Клиники под брендом «Профилактическая медицина» поменяют свое название и вывески уже в этом году, переход Кардио-неврологического центра и Клиники аллергологии и педиатрии на единый бренд «ПроМедицина» завершится до октября 2018 г.

Кроме того, на 2018 год запланировано открытие в Уфе, на улице Авроры, нового масштабного медицинского центра. В нем одновременно приемы будут вести более 100 врачей: как взрослые, так и детские. Здесь можно будет сдать анализы и пройти необходимые исследования МРТ, КТ, цифровой рентген и УЗИ. Площадь госпиталя составляет более 5200 квадратных метров.

- Открытие госпиталя станет еще одним этапом развития компании. На 7 этажах медицинского центра будут расположены операционные блоки, стационар для взрослых и детей, будет установлено новое высокотехнологичное диагностическое оборудование, и, конечно, расширен спектр предоставляемых услуг. Таким образом, мы предоставим пациентам возможность комплексного решения большинства проблем со здоровьем, начиная с диагностики и заканчивая терапией и реабилитацией, - говорит Светлана Погорецкая.

В новом медицинском центре предусмотрено отдельное детское отделение.

- Нет более важной задачи, чем сохранение здоровья детей. Открытие детского отделения позволит жителям Уфы прививать детям культуру здоровья, будет способствовать внедрению новых технологий в педиатрии при сохранении корпоративных стандартов, заложенных Клиникой аллергологии и педиатрии. Здесь, в новом, современном, оборудованном по последней технологии отделении, рябят ждут высококлассные детские специалисты. В детском отделении будут своя поликлиника, регистратура, хирургия. Кабинеты специалистов, процедурные кабинеты и кабинеты физиотерапии будут оснащены всем необходимым для обследования и лечения юных пациентов, - рассказывает Айритта Ханова, генеральный директор Клиники аллергологии и педиатрии.

Справка. «ПроМедицина» - это крупный частный многопрофильный медицинский холдинг, работающий на рынке медицинских услуг более 15 лет.

Холдинг «ПроМедицина» (ММЦ «Профилактическая медицина») основан в 2001 году. Он создавался в рамках республиканской противораковой программы и стал первым лечебным учреждением в Российской Федерации, специализирующимся на профилактике онкологических заболеваний.

Сегодня холдинг предлагает огромный спектр высококачественных медицинских услуг по 30 направлениям в сочетании с высокими стандартами сервиса. Консультативные приемы ведут врачи высокой квалификации, проходящие регулярное обучение в ведущих медицинских центрах и университетах страны и за рубежом.